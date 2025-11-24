Трибуну стадиона «Спартак» решили назвать в честь Никиты Симоняна

Трибуну стадиона «Спартак» решили назвать в честь лучшего бомбардира в истории «Спартака» Никиты Симоняна. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Много лет назад была идея назвать трибуну А именем Симоняна, сам Никита Павлович был в курсе. Теперь, после ухода легенды "Спартака", эта задумка будет реализована», — сказал неназванный источник.

12 октября Симонян отпраздновал 99-летие. Перед этим, 10 октября, президент России Владимир Путин присвоил бывшему футболисту звание Героя Труда России. Симонян получил звание за особые заслуги перед государством, а также большой вклад в развитие и популяризацию российского футбола.

О его кончине стало известно в воскресенье, 23 октября. Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщал, что 20 ноября Симонян плохо себя почувствовал, его госпитализировали.