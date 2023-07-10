Трое налетчиков ограбили и избили москвича и попали на видео

В результате оперативники установили налетчиков и задержали их по местам жительства. Ими оказались двое жителей столицы и Подмосковья в возрасте 21 года и 22 лет. Установлено, что подозреваемые имели причастность к аналогичному преступлению в том же округе. Они заманили жертву, но, не обнаружив денег на счете, заставили взять онлайн два микрокредита.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Трое подозреваемых арестованы.

Ранее пять человек напали на защищавшего девушку подростка в Подмосковье.