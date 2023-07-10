Трое налетчиков ограбили и избили москвича и попали на видео
В Подмосковье налетчики заманивали жертв на свидание с девушкой.
Трое налетчиков избили и ограбили москвича в подмосковном селе Булатниково Ленинского городского округа. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал МВД Медиа.
По данным ведомства, 18-летний юноша после знакомства в соцсетях приехал на свидание с девушкой. Но вместо нее его встретили преступники. Они избили молодого человека, отобрали телефон, заставили назвать пароль мобильного банка и похитили со счета 7000 рублей. Перед тем как скрыться, преступники провели с парнем «воспитательную беседу» о нежелательности свиданий в незнакомых местах с незнакомыми людьми по вечерам.
В результате оперативники установили налетчиков и задержали их по местам жительства. Ими оказались двое жителей столицы и Подмосковья в возрасте 21 года и 22 лет. Установлено, что подозреваемые имели причастность к аналогичному преступлению в том же округе. Они заманили жертву, но, не обнаружив денег на счете, заставили взять онлайн два микрокредита.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Трое подозреваемых арестованы.
Ранее пять человек напали на защищавшего девушку подростка в Подмосковье.