Синоптик Тишковец спрогнозировал тропический ливень в Москве

Тропический ливень в Москве в понедельник, 12 декабря, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В своем Telegram-канале он сообщил, что в столице выпадет «небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков».

«До 33 миллиметров интенсивного обложного дождя», — написал он, уточнив, что это составляет до 60 процентов от всей месячной нормы декабря.

Синоптик добавил, что из-за мощного ливня снежный покров уменьшится практически в три раза. Ожидается, что 12 декабря будет установлен максимальный суточный рекорд осадков за всю метеоисторию декабря в столице.

Ранее Тишковец дал прогноз на «мягкотелые» январь и февраль. По его словам, ожидается, что декабрь в этом году окажется примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, а в следующие зимние месяцы прогнозируются температуры выше климатической нормы.