Москвичка перечислила трудности переезда в Италию

Москвичка Вероника Брянцева уже около 30 лет живет в Италии. В беседе с «Мослентой» она перечислила основные трудности, с которыми столкнулась при переезде.

«Чтобы это понять, надо представить 15-16-летнюю девочку, приехавшую в другую страну, где люди мыслят иначе, где менталитет совсем другой. Я к этому долго привыкала: и ревела, и хотела вернуться, несмотря на то что остаться здесь было моей мечтой. Но потихоньку-полегоньку все вошло в свое русло», — рассказала она.

Дедушка Брянцевой работал в МИДе, и когда ему предложили место консула в Риме, он взял девочку с собой. Окончив десятый класс в Москве, она продолжила учебу в школе при посольстве. В первый год жизни в Италии, когда связи с местными жителями еще не наладились, ей приходилось вести себя как туристке. Общаться с итальянцами она начала только после поступления в местный университет.

«Как бы там ни было, никто не думал, что я окончательно сюда перееду, потому что родственникам сотрудников МИДа было запрещено оставались за границей. Но… Благодаря деду, все мои документы были сделаны, как того требует итальянский закон», — рассказала собеседница «Мосленты».

По ее словам, в 1990-х в Италии было очень много нелегалов, а у нее имелся вид на жительство, который продлили, когда она вышла замуж за итальянца. После семи лет брака Брянцева получила итальянское гражданство.

Рассказчица отметила, что жизнь в Риме стоит очень дорого. Одной из сложностей, с которой сталкивается большое количество желающих переехать сюда, — жилье. «Если у вас нет собственной квартиры, доставшейся от семьи, то все сложно», — сказала она.

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