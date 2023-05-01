14:26, 01 мая 2023
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В столичной квартире нашли завернутый в ковер труп человека
Завернутый в ковер труп мужчины нашли в арендованной квартире на северо-западе Москвы.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Завернутый в ковер труп мужчины 1982 года рождения нашли в арендованной квартире на северо-западе Москвы, сообщает столичная прокуратура.
По данным ведомства, тело обнаружила владелица жилья, у которой погибший снимал квартиру. О происшествии она сообщила в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Как сообщает МВД Медиа, подозреваемого в убийстве преступника вскоре задержали на Живописной улице в Москве и доставили в отдел полиции.
Ранее труп человека нашли покупатели недостроенного дома в Подмосковье.