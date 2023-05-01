В столичной квартире нашли завернутый в ковер труп человека

Завернутый в ковер труп мужчины 1982 года рождения нашли в арендованной квартире на северо-западе Москвы, сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, тело обнаружила владелица жилья, у которой погибший снимал квартиру. О происшествии она сообщила в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Как сообщает МВД Медиа, подозреваемого в убийстве преступника вскоре задержали на Живописной улице в Москве и доставили в отдел полиции.

Ранее труп человека нашли покупатели недостроенного дома в Подмосковье.