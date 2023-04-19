Труп человека нашли покупатели недостроенного дома в Подмосковье

Труп человека нашли в недостроенном частном доме недалеко от подмосковных Мытищ. Об этом во вторник, 18 апреля, агентству городских новостей «Москва» сообщил собственный источник.

По информации собеседника, владелица дома более пяти лет не появлялась на своем участке в деревне Ховрино и решила его продать. Потенциальные покупатели взяли у хозяйки ключи, поехали осмотреть дом и обнаружили в здании труп молодого человека.

Полицейские установили, что умершему был 21 год. Следов насилия на теле не обнаружено. Причины и обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Ранее были раскрыты способы избавления от трупного запаха в квартире.