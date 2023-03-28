Труп россиянина нашли в железобетонной будке

В одном из тепловых пунктов Челябинска был найден труп россиянина, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС).

По имеющейся информации, тело мужчины обнаружили на горячих трубах в железобетонной будке на Днепропетровской улице. Спасатели с дыхательными аппаратами и в альпинистском снаряжении сумели достать тело из теплопункта.

По факту гибели человека правоохранители начали проводить расследование. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

Ранее спасателям удалось вызволить пенсионерку из запертой квартиры в Москве.