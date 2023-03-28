14:53, 28 марта 2023
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Труп россиянина нашли в железобетонной будке
Труп россиянина нашли на горячих трубах в железобетонной будке в Челябинске.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
В одном из тепловых пунктов Челябинска был найден труп россиянина, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС).
По имеющейся информации, тело мужчины обнаружили на горячих трубах в железобетонной будке на Днепропетровской улице. Спасатели с дыхательными аппаратами и в альпинистском снаряжении сумели достать тело из теплопункта.
По факту гибели человека правоохранители начали проводить расследование. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.
Ранее спасателям удалось вызволить пенсионерку из запертой квартиры в Москве.