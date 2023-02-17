Город
22:39, 17 февраля 2023
1 мин.

Спасатели вызволили пенсионерку из запертой квартиры в Москве

Спасатели вызволили пенсионерку из запертой квартиры в Москве
Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

Из запертой квартиры на Симферопольском шоссе в Новой Москве вызволили пенсионерку, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Спасатели проникли в жилье женщины через окно.

Пенсионерка обратилась в аварийную службу, сообщив, что упала и не может самостоятельно подняться. Специалисты забрались в квартиру заявительницы с помощью лестницы. В одной из комнат они нашли на полу женщину в беспомощном состоянии.

Пенсионерке оказали первую помощь. Спасатели перенесли ее на кровать, вызвали скорую помощь и дождались приезда медиков.

Ранее из запертой квартиры в Луховицах спасли пенсионерку. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом шейки бедра».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.