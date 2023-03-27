15:13, 27 марта 2023
1 мин.
Труп женщины без рук был найден на севере Москвы
РЕН ТВ: На пустыре возле жилых домов в Москве нашли труп женщины без рук.
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
Труп женщины без рук был найден на севере Москвы. По информации источника РЕН ТВ, знакомого с ситуацией, тело было обнаружено на пустыре возле жилых домов.
По имеющейся информации, москвичка обнаружила тело женщины у возле многоэтажного жилого дома на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место правоохранители зафиксировали, что у погибшей отсутствовали верхние конечности.
Экспертиза отметила, что жертве было около 60 лет. Личность женщины, а также причины ее смерти предстоит установить в ближайшее время.
Ранее стало известно, что врачи подмосковной Видновской больницы спасли мужчину с ножевым ранением сердца.