Труп женщины без рук был найден на севере Москвы. По информации источника РЕН ТВ, знакомого с ситуацией, тело было обнаружено на пустыре возле жилых домов.

По имеющейся информации, москвичка обнаружила тело женщины у возле многоэтажного жилого дома на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место правоохранители зафиксировали, что у погибшей отсутствовали верхние конечности.

Экспертиза отметила, что жертве было около 60 лет. Личность женщины, а также причины ее смерти предстоит установить в ближайшее время.

Ранее стало известно, что врачи подмосковной Видновской больницы спасли мужчину с ножевым ранением сердца.