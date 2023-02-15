Подмосковные врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца

Мужчину с ножевым ранением сердца спасли врачи Видновской больницы, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

«Мы провели экстренную операцию — остановили сильное кровотечение и ушили рану. Общая кровопотеря составила около полутора литров. Сложность такого оперативного вмешательства заключается в том, что сердце зашивают, не останавливая сердцебиение», — цитирует ведомство заведующего хирургическим отделением Дениса Мирошникова.

В больницу города Видное 40-летний пострадавший поступил в крайне тяжелом состоянии. У него был поврежден левый желудочек сердца. Занявшая два часа операция прошла успешно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он находится под наблюдением врачей и готовится к выписке.

Ранее подмосковные врачи спасли 56-летнюю женщину после пяти остановок сердца. Она поступила в Щелковскую больницу в состоянии клинической смерти.