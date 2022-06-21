Турагент развеяла мифы об отдыхе с детьми в странах Персидского залива

Температура воздуха на берегах Персидского залива иногда поднимается до плюс 50-60 градусов. Эксперт уточняет, что даже в это время на воздухе довольно комфортно из-за невысокой влажности. Оптимальным сезоном для отдыха с детьми она назвала конец весны или начало осени, когда уже нет сильной жары.

Кроме того, Персидский залив идеален для первых упражнений в морском купании, считает мать пятерых детей. Все пляжи песчаные, без камней, оборудованы тропинками, зонтиками и шезлонгами. Вход в море удобный, прибрежная линия мелкая, а вода абсолютно прозрачная.

Не станет здесь проблемой и детское питание. «Большие семейные отели расположены в далеких от развлечений и тусовок эмиратах, в Шардже, Рас-Аль-Хайме или Аджмане. На огромной территории таких отелей всегда есть множество ресторанов и кафе, где ребенок точно найдет то, что ему понравится», — рассказала Чернавская.

Ранее россияне назвали оптимальное количество дней для отпуска. Среди респондентов, посчитавших, что оптимальным является отпуск в четыре недели, оказалось 45 процентов мужчин и 39 процентов женщин.