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12:14, 15 февраля 2023
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Для туристов-мусульман в отелях Москвы подготовят молельные коврики и Коран

Для туристов-мусульман в отелях Москвы подготовят молельные коврики и Коран
Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash

Для туристов-мусульман начали подготавливать более комфортные условия пребывания в Москве. Об этом РИА Новости рассказала начальник управления по взаимодействию с зарубежной туротраслью проектного офиса комитета по туризму Москвы Юлия Сюндюкова.

«Коллеги в комитете проводят колоссальную работу в части работы именно с мусульманским рынком, с рынком Ближнего Востока, чтобы мы могли предложить не только халяльную кухню в ресторанах и кафе, но и особые услуги в отелях, начиная с мелочей, например, наличия молельных ковриков и Коранов, и заканчивая указателями», — рассказала она.

Сюндюкова добавила, что сейчас у иностранных туристов все больше набирает популярность программа, включающая дополнительные поездки из Москвы в другие российские города. В частности, для мусульман по этой программе организовываются туры в Казань или в Чечню.

Ранее сообщалось, что «открытиями года» для путешествующих по России граждан стали Дагестан, Алтай и Карелия.

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