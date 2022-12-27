Названы «открытия года» путешествующих россиян

«Открытиями года» для путешествующих по России граждан стали Дагестан, Алтай и Карелия. Результаты совместного исследования СК «Росгосстрах» и туроператора туров по России «Большая Страна» есть в распоряжении «Мосленты».

«Открытием этого года для наших соотечественников стали Дагестан (32 процента), Алтай (25 процентов), Карелия (25 процентов), Калининградская область (23 процента), Байкал (22 процента), Камчатка (19 процентов)», — говорится в пресс-релизе.

При этом более половины респондентов (53 процента) стали намного больше путешествовать по России в этом году, а каждый пятый признался, что раньше отдыхал только за границей и лишь недавно начал открывать для себя страну. 36 процентов россиян организуют путешествия самостоятельно, а 59 процентов покупают туры.

Более половины опрошенных предпочитают экскурсионный туризм, 20 процентов выбирают активный отдых (походы, сплавы), а 12 процентов — поклонники экологического туризма, им нравятся маршруты по экотропам в заповедниках и национальных парках. При этом путешествовать с друзьями или в одиночку предпочитают по 26 процентов опрошенных, со второй половиной — 25 процентов, семьей с детьми — 20 процентов.

Ранее были определены самые популярные у москвичей направления для путешествий на Новый год.