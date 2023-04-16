Россияне возмутились поведением «турникмена» в столичном метро
«Турникмен» решил устроить подтягивания на поручнях в вагоне столичного метро.
Россияне возмутились поведением пассажира, который решил устроить подтягивания на поручнях в вагоне столичного метро. Пользователи сети в комментариях к публикации Telegram-канала «Что там в Москве?» назвали мужчину «турникменом».
На опубликованных кадрах мужчина в майке и шортах, не обращая внимания на других пассажиров, начал подтягиваться на железном поручне в движущемся составе электропоезда.
Юзеры осудили поведение мужчины, написав, что он не уважает личное пространство других пассажиров вагона. Кроме того, они обратили внимание на то, что после таких занятий спортсмен, скорее всего, вспотел, что также является не очень приятным фактором для людей, находившихся возле него.
«Похоже, что у мужика не все дома. Штраф в 5000 рублей выписать ему и на 15 суток отправить на общественные работы», «Очередной неудачник, пытающийся привлечь к себе внимание», «Невоспитанность. Из серии "Сила есть ума не надо"», — возмутились фолловеры.
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