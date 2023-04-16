Россияне возмутились поведением «турникмена» в столичном метро

Россияне возмутились поведением пассажира, который решил устроить подтягивания на поручнях в вагоне столичного метро. Пользователи сети в комментариях к публикации Telegram-канала «Что там в Москве?» назвали мужчину «турникменом».

На опубликованных кадрах мужчина в майке и шортах, не обращая внимания на других пассажиров, начал подтягиваться на железном поручне в движущемся составе электропоезда.