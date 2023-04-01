Москвичи заметили в метро йога в позе «собака мордой вниз»

Москвичи заметили в метро мужчину, занимавшегося йогой и вставшего прямо на платформе в позу «собака мордой вниз». Видео тренировки пассажира опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

«А ты до сих пор ищешь оправдания, чтобы не делать зарядку», — администраторы канала прокомментировали ролик, в котором запечатлено, как мужчина облокотился руками на лавку и согнулся, опустив голову вниз.

«Метро метром, а зарядка по расписанию», «Это потягушки кота», «Весна. Просыпаются йоганутые», «Встань к лесу передом, к метро — ...», «Может у человека спину защемило, пытается потянуть. Ничего плохого здесь не вижу», «Теперь зарядки не только в вагонах, но и в вестибюлях», «Готовится сажать овощи в огороде на даче», «А дома не делается? Напоказ надо обязательно в метро?», «Проспал, пришлось растягиваться в метро», «Ручки и ножки затекли в телефоне сидеть», «Метрошная планка?», «Какая хорошая собака мордой вниз», «С позвоночником проблемы решает», — написали пользователи мессенджера.

Ранее москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро.