Туроператоры дали прогноз по изменению цен на отдых в России

Туроператоры спрогнозировали изменение ситуации с отдыхом в России летом 2022 года. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявления специалистов, сделанные в рамках туристической выставки MITT.

Так, заместитель генерального директора компании «Мультитур» Маргарита Назарова предположила, что стоимость путевок возрастет на 10-20 процентов. «Сейчас все заняли выжидательную позицию и, если цены на все будут расти, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость размещения гостей», — сказала она. По этой причине, отметила Назарова, летний отдых выгоднее бронировать сейчас, пока действуют старые цены.

Президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов напомнил, что с 15 марта Ростуризм возобновил программу кешбэка на туры по нашей стране, в рамках которой россияне могут купить путевки или оплатить размещение в отелях со скидкой до 20 процентов. По этой причине спрос на путешествия по России резко подскочил — сейчас он превышает показатели прошлого года.

Высоканов также дал прогноз касательно изменения цен. «Основную долю расходов отелей составляют зарплаты персонала и коммунальные услуги. На продукты и хозяйственные товары приходится небольшая их часть. В прошлом году заметный рост зарплат сотрудников там уже произошел, так что в этом году такого же роста не ожидается. И это один из факторов, не позволяющих сильно повышать цены», — подчеркнул он, добавив, что, по его мнению, цены на отдых в стране в связи с этим вырастут всего на 10-30 процентов. «Надеюсь, это произойдет постепенно, резкого всплеска не будет», — добавил он.

Высоканов заметил, что для развития внутреннего туризма необходимо увеличивать номерной фонд, в том числе с помощью создания глэмпингов, мотелей и отелей из быстро возводимых конструкций. Он предложил создавать с нуля новые курортные зоны с инфраструктурой, рассчитанной на туристов. Серьезной проблемой российских объектов размещения, напомнил президент Atelika Hotel Group, остается качество сервиса и нехватка подготовленного персонала.

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