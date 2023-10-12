Стало известно точное место рождения популярного слова «тусовка»

Точное место рождения популярного слова «тусовка» стало известно «Мосленте» в ходе беседы с создателем знаменитых советских детских фильмов «Приключения Петрова и Васечкина» и «Каникулы Петрова и Васечкина», режиссером Владимиром Алениковым.

Как отметил режиссер, слово «тусовка» возникло в посещаемом богемой поэтическом кафе, прозванном «Сайгон», в центре Санкт-Петербурга — на углу Владимирского и Невского проспектов.

Поначалу это был обычный небольшой кафетерий, а потом туда стали заходить поэты, художники, артисты. В результате «Сайгон» стал центром ленинградской богемы. Там возникло слово «тусовка» из-за притяжения туда людей, отметил Алеников.

Ранее известный режиссер назвал главное отличие москвичей от петербуржцев.