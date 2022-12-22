Тверк Регины Тодоренко в откровенном образе попал на видео

«Ну не к месту совсем такой пляс», «Почему она всегда такая вульгарная?», «Неадекват», «Очень симпатичная, но симпатии к ней нет, только наоборот», — прокомментировали юзеры танец телеведущей.

На опубликованных кадрах Тодоренко, одетая в черные топ без лямок и юбку, спущенную на бедра и оголившую нижнюю часть спины, исполняет танец ягодицами, а затем опускается на пол и делает несколько движений в планке на одной руке.

Ранее телеведущая, недавно ставшая матерью во второй раз, поделилась личным методом сохранения красоты, молодости и хорошей фигуры.