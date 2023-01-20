Нутрициолог назвала причины неконтролируемой тяги к сладкому

Основные причины неконтролируемой тяги к сладкому назвала «Мосленте» инженер-технолог пищевой промышленности, нутрициолог и энерготерапевт Ирина Забавина. По ее словам, это может происходить из-за некомфортного внутреннего состояния.

«Еда в случаях тревоги, стресса и одиночества — своего рода компенсация, поддержка самого себя», — уточнила она.

Среди других причин тяги к сладкому: переутомление, затяжной стресс, нехватка магния в организме и гормона счастья — триптофана. Чтобы решить эту проблему, Забавина рекомендует не пропускать приемы пищи, ввести в пищевой рацион больше фруктов и овощей, чтобы справляться со стрессом, и добавить в меню морепродукты, бурый рис, тыкву, авокадо и орехи — это повысит уровень магния в организме. Кроме того, следует включить в рацион индейку, яйца, бананы, лосось и скумбрию — употребление этих продуктов нормализует сон.

При этом, подчеркнула эксперт, не стоит полностью отказываться от сладкого, так как организму необходима глюкоза и фруктоза, как энергетический материал для нервных клеток и мозга. Эти полезные вещества можно получать из ягод, яблок, цельнозернового хлеба и сухофруктов.

Ранее безопасное для здоровья ребенка количество сладкого определила врач-педиатр Елена Игринева.