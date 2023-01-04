Определено безопасное для здоровья ребенка количество сладкого

Безопасное для здоровья ребенка количество сладкого определила в беседе с RT врач-педиатр Елена Игринева.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключить сахар из питания детей до двух лет. Для трехлетних детей суточная норма не должна превышать 15 граммов, а в возрасте четырех — шести лет — 20. На языке продуктов это выглядит так: примерно 20 граммов сахарозы содержится в пяти леденцах, четырех кусочках шоколада, небольшом батончике или в одном творожном глазированном сырке», — сказала специалист.

Таким образом, по словам Игриневой, в среднем ребенок дошкольного возраста в течение одного дня может съесть без вреда для здоровья что-то на выбор: две шоколадные конфеты, одну вафлю, два кусочка мармелада, порцию зефира или пастилы.

Полезными сладостями считаются только мармелад, зефир и пастила, если приготовлены из натурального плодово-ягодного сырья. Тогда как к разряду самых вредных педиатр отнесла леденцы, ириски и жевательные конфеты, поскольку они могут привести к развитию кариеса.

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