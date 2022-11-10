Раскрыты причины вечерней тяги к сладостям

Причины вечерней тяги к сладостям раскрыла в беседе с радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Во-первых, к вечеру человек устает от всего, что накопилось за день, поэтому хочет расслабиться. Речь не только про посидеть в тишине, но и про сокращение негативных эмоций, а проще всего это сделать с помощью сладкого. Во-вторых, дело в том, что вечером в организме максимально активен инсулин. Это гормон, который повышает тягу к сладкому», — сказала специалист.

При тяге к сладостям Павлова посоветовала переключиться на сахарозаменители. Среди натуральных веществ — стевия и эритрит, а синтетическое — сукралоза. Все они позволят получить психологическое и эмоциональное удовлетворение, но не добавят лишних калорий в рацион и не будут стимулировать синтез инсулина, заявила врач.

Ранее диетолог Гинзбург назвал цену злоупотребления сахаром. Это чревато значительным (примерно в четыре раза) риском появления злокачественных опухолей.