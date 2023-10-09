Терапевт предупредила об опасности тяги ко сну после еды

Об опасности тяги ко сну после еды в беседе с «Мослентой» предупредила врач-терапевт «Инвитро-Юг» Виктория Звонарева. Она связала желание поспать днем с нарушением обменных процессов.

«Сонливость после еды может быть симптомом нарушения углеводного обмена. Наиболее достоверным показателем тут является гликированный гемоглобин, который показывает уровень глюкозы за последние три-четыре месяца. Снижение функции щитовидной железы — еще одна из возможных причин, в этом случае необходимо проверить гормоны, которые отражают ее функцию», — пояснила специалист.

Кроме того, желание спать после обеда может появиться из-за большого количества простых углеводов в рационе. К дневной сонливости склонны и люди с ожирением, особенно, после обильного приема пищи, добавила врач.

Ранее профессор Демин развеял популярный среди водителей миф об энергетиках.