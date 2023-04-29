Режиссер Звягинцев пожаловался на тяжелые осложнения после COVID-19

На осложнения после COVID-19 в интервью YouTube-каналу Forbes Казахстан рассказал двукратный номинант на премию «Оскар», режиссер Андрей Звягинцев. По его словам, несколько месяцев после перенесенной инфекции ему приходилось передвигаться на инвалидной коляске.

По словам режиссера, в июле 2021 года он попал в реанимацию в Москве, затем его перевезли на лечение в Германию, где он также находился в реанимации. После этого его ввели в клиническую кому на 40 дней, что отразилось на периферийной нервной системе.

В течение восьми месяцев после перенесенного заболевания сценарист передвигался только на инвалидном кресле. В настоящий момент он проходит реабилитацию в одной из клиник Парижа. По словам самого Звягинцева, на полное восстановление организма может уйти до двух лет.

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