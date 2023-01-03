Травматолог предупредил об увечьях из-за катания на тюбинге

О возможных травмах из-за катания на тюбинге россиян предупредил заместитель главврача по травматологии и ортопедии ГКБ имени Иноземцева Максим Науменко. Его процитировал Telegram-канал Депздрава Москвы.

«Получить увечья во время катания на тюбингах может каждый, но есть некоторые отличия в характере повреждений», — заявил травматолог.

По его словам, чаще других травмируются дети. Однако их травмы легче ввиду ряда причин. «Дети более адаптированы к падениям и имеют меньший вес. Соответственно, скорость тюбинга меньше», — объяснил Науменко. У пострадавших от катания на тюбингах детей чаще всего диагностируют компрессионные переломы позвоночника, переломы ключиц и конечностей, сотрясения головного мозга и ушибы.

Взрослые травмируются реже, чем дети, но значительно серьезнее, продолжил врач. «Масса тела взрослого человека больше — следовательно, больше и скорость тюбинга», — сказал он. К серьезным последствиям, которые диагностируют у взрослых после катания на тюбингах, Науменко отнес черепно-мозговые травмы и переломы конечностей (голеней и лодыжек).

«Пожилые люди травмируются в основном при наезде тюбингов на них. Ввиду возраста скорость реакции и координация снижены, отбежать в сторону пожилым сложно. Зачастую они получают из-за этого тяжелые травмы — переломы ребер, а также множественные переломы конечностей — голеней, лодыжек, шейки бедра, лучевых костей», — рассказал травматолог.

Специалист напомнил, что тюбинг считается опасным развлечением и порекомендовал отдавать предпочтение менее экстремальным зимним забавам.

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