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18:08, 29 декабря 2022
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Россиян предупредили об опасности игрушек Хаги Ваги

Россиян предупредили об опасности игрушек Хаги Ваги
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Об опасности плюшевых игрушек Хаги Ваги (зубастый персонаж хоррор-игры, прим. «Мосленты») предупредили россиян в Роскачестве.

Специалисты отметили, что при исследовании игрушек были обнаружены различные нарушения. Главное — несоответствие техническому регламенту по содержанию фенола при миграции в водную среду, индексу токсичности в водной среде, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре 30°C. Также в маркировках игрушек из Китая отсутствовали информация о товаре, изготовителе, характеристиках.

Как отметили в Роскачестве, данные были переданы производителям и продавцам игрушек, в связи с чем карточки небезопасных товаров удалили из популярных маркетплейсов. Меры приняли и популярные торговые сети.

«Официального запрета на продажу Хаги Ваги нет. Они у нас продаются. Все, что продается, имеет необходимые документы в соответствии с категорией товара. У нас нет товаров, которые не соответствуют российскому законодательству по требованиям безопасности. Все оформлено в соответствии с регламентами в зависимости от категории товара. Игрушки есть в наличии», — сказала «Мосленте» начальник управления по внешним коммуникациям торговой сети «Детский мир» Наталья Рычкова.

Ранее сообщалось, что игрушки Хаги Ваги оказались токсичными для детской кожи.

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