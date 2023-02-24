В Москве восьмилетний мальчик умер во время катания на тюбинге

Во время катания на тюбинге в Москве умер восьмилетний мальчик. По информации Главного следственного управления СК России по столице, это произошло на необорудованном склоне в парке Покровское-Стрешнево.

«При спуске с горы на необорудованном склоне в парке на северо-западе Москвы мальчик врезался в дерево и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают все подробности произошедшего.

Ранее о возможных травмах из-за катания на тюбинге россиян предупредил заместитель главврача по травматологии и ортопедии ГКБ имени Иноземцева Максим Науменко.