Написавший итоговую работу с помощью нейросети выпускник РГГУ получил диплом

Выпускник РГГУ Александр Жадан, защитивший написанную чат-ботом ChatGPT итоговую дипломную работу, получил документ о высшем образовании. Об этом выпускник сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Спасибо, кто оценил мой подход, порадовался за меня. Вы лучшие!» — написал Жадан, прикрепив к публикации свое фото с дипломом в руках.

По его словам, люди по-разному отнеслись к его опыту. Одни восприняли это негативно и даже писали на него доносы. Но нашлись и последователи. Жадан отметил, что с нетерпением ждет историй этих студентов.

Выпускник рассказал, что в сложившейся ситуации в университете обсуждалось увольнение преподавателей, проверявших его работу. Но за них в письме ректору вступились студенты, что в итоге решило ситуацию. В итоге вуз все же разрешил использование нейросетей. Тем более, что в историю вмешались депутаты Госдумы, куда теперь приглашают и самого Жадана.

«Ко мне обращались преподаватели за консультацией. Хотят использовать нейросеть для написания диссертаций, спрашивали, как и что нужно», — поделился он.

Ранее в феврале сообщалось, что московский студент Александр Жадан защитил диплом, написанный ботом. Тогда история получила общественный резонанс, но вуз все же подтвердил защиту.