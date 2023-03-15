Люди
09:59, 15 марта 2023
1 мин.

Написавший итоговую работу с помощью нейросети выпускник РГГУ получил диплом

Написавший итоговую работу с помощью чат-бота ChatGPT выпускник РГГУ Жадан получил диплом.

Написавший итоговую работу с помощью нейросети выпускник РГГУ получил диплом
Фото: @biblikz

Выпускник РГГУ Александр Жадан, защитивший написанную чат-ботом ChatGPT итоговую дипломную работу, получил документ о высшем образовании. Об этом выпускник сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Спасибо, кто оценил мой подход, порадовался за меня. Вы лучшие!» — написал Жадан, прикрепив к публикации свое фото с дипломом в руках.

По его словам, люди по-разному отнеслись к его опыту. Одни восприняли это негативно и даже писали на него доносы. Но нашлись и последователи. Жадан отметил, что с нетерпением ждет историй этих студентов.

Выпускник рассказал, что в сложившейся ситуации в университете обсуждалось увольнение преподавателей, проверявших его работу. Но за них в письме ректору вступились студенты, что в итоге решило ситуацию. В итоге вуз все же разрешил использование нейросетей. Тем более, что в историю вмешались депутаты Госдумы, куда теперь приглашают и самого Жадана.

«Ко мне обращались преподаватели за консультацией. Хотят использовать нейросеть для написания диссертаций, спрашивали, как и что нужно», — поделился он.

Ранее в феврале сообщалось, что московский студент Александр Жадан защитил диплом, написанный ботом. Тогда история получила общественный резонанс, но вуз все же подтвердил защиту.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.