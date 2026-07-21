Люди
Опубликовано 21 июля 2026, 16:21
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У москвича остановилось сердце из-за купленной в Таиланде уличной еды

Mash: У москвича остановилось сердце после порции острых ребер в Таиланде.
У москвича остановилось сердце из-за купленной в Таиланде уличной еды
Фото: Magnific / Designed by Magnific

У туриста из Москвы остановилось сердце после порции острых ребер на гриле, купленных на Walking street в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Через некоторое время после еды мужчине стало плохо. У него началась диарея, тошнота и судороги. Сначала путешественник пытался лечиться самостоятельно, однако потом все же обратился в клинику Thai International Hospital.

В клинике у россиянина произошла остановка сердца, тайские врачи час его реанимировали. После этого мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас он находится в сознании и дышит без трубки, однако ментально находится уровне ребенка, а также имеет проблемы с краткосрочной памятью. Сообщается, что москвичу потребуется долгая реабилитация.

Ранее сообщалось, что модель фитнес-бикини и ее парень-похоронщик из Москвы пропали в Таиланде.

Автор:Анна Вальман
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