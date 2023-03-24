В Москве лжеврач убедил пенсионерку купить «лекарства» на сотни тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».

83-летней москвичке позвонили мошенники и заявили, что якобы у нее плохие анализы и ей требуются особые медикаменты. Женщина поверила и отдала аферистам 400 тысяч рублей. Обман она заподозрила, когда рассмотрела упаковки с псевдолекарством.

Полицейские арестовали курьера: ей оказалась 44-летняя жительница столицы, за десять процентов от прибыли доставившая заказ пенсионерке. Ведется расследование по установлению личностей организаторов преступления.

Ранее мошенники из-за «денежной реформы» забрали у пенсионерки два миллиона рублей.