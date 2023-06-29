Названы способы уберечь дом от змей

Соблюдать чистоту на придомовых участках для спасения дома от змей призвали жителей Подмосковья в областном Комитете лесного хозяйства. В ведомстве рассказали, что в жару змеи ищут укрытие в увлажненных местах и пищу не только в лесу, но и рядом с человеческим жильем.

Чтобы уберечь дом от пресмыкающихся, хозяевам частных домов нужно следить за чистотой на участках: косить бурьян, жечь сухую траву, выкорчевывать ненужные пни. Забор лучше опустить до земли или закрыть нижнюю часть мелкой металлической сеткой с сечением не более 0,5 сантиметра, рекомендуют специалисты.

«Используйте специальные приборы для отпугивания змей. Гадюки глухие, но хорошо реагируют на вибрации — быстро уползают прочь», — говорится в сообщении ведомства.

В случае встречи со змеей важно не паниковать и не приближаться к ней, отмечают эксперты. Они напоминают, что ни в коем случае не нужно убивать змей, ведь они — часть экосистемы и приносят ей пользу.

Ранее 12-летнюю школьницу госпитализировали после укуса гадюки в подмосковном Талдоме.