Названы способы уберечь дом от змей
Жителей Подмосковья призвали соблюдать чистоту на придомовых участках для спасения от змей.
Соблюдать чистоту на придомовых участках для спасения дома от змей призвали жителей Подмосковья в областном Комитете лесного хозяйства. В ведомстве рассказали, что в жару змеи ищут укрытие в увлажненных местах и пищу не только в лесу, но и рядом с человеческим жильем.
Чтобы уберечь дом от пресмыкающихся, хозяевам частных домов нужно следить за чистотой на участках: косить бурьян, жечь сухую траву, выкорчевывать ненужные пни. Забор лучше опустить до земли или закрыть нижнюю часть мелкой металлической сеткой с сечением не более 0,5 сантиметра, рекомендуют специалисты.
«Используйте специальные приборы для отпугивания змей. Гадюки глухие, но хорошо реагируют на вибрации — быстро уползают прочь», — говорится в сообщении ведомства.
В случае встречи со змеей важно не паниковать и не приближаться к ней, отмечают эксперты. Они напоминают, что ни в коем случае не нужно убивать змей, ведь они — часть экосистемы и приносят ей пользу.
Ранее 12-летнюю школьницу госпитализировали после укуса гадюки в подмосковном Талдоме.