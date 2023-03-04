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09:48, 04 марта 2023
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Двух риелторов убили в бывшей квартире родителей Евгения Чичваркина

Двух риелторов убили в бывшей квартире родителей Евгения Чичваркина
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Двойное убийство риелторов, о котором сообщалось накануне, произошло в бывшей квартире родителей Евгения Чичваркина (признан иностранным агентом), сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По информации источника, квартиру, которую долгое время снимали убитые накануне супруги, ранее принадлежала родителям предпринимателя, сооснователя и бывшего совладельца сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан иностранным агентом) (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

Сообщается, что в этой квартире в апреле 2010 года погибла мать бизнесмена. По официальной версии, женщина ударилась головой об стол.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве сообщило, что в квартире были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины с признаками насильственной смерти. Убитыми оказались риелторы Павел и Мария Сорокины. Тревогу забил брат женщины, который девять дней пытался дозвониться до нее, а дверь в квартиру никто не открывал, несмотря на включенный свет.

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