76-летняя россиянка убила мужа сковородой

76-летняя россиянка убила ударом сковороды по голове своего 75-летнего мужа. По ее словам, мужчина систематически издевался над ней и поднимал на нее руку, сообщает «Фонтанка».

Крики в квартире супругов услышали соседи, которые и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп пожилого мужчины. На допросе женщина призналась, что не помнит, сколько ударов сковородой она нанесла.

Сейчас пенсионерка находится в больнице. После случившегося ей стало плохо, потребовалась помощь медиков.

Ранее 84-летнюю пенсионерку заподозрили в убийстве 91-летнего мужа из-за измен полувековой давности. Перед смертью мужчина рассказал о действиях и мотивах супруги.