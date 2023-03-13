Люди
11:28, 13 марта 2023
1 мин.

В Подмосковье убита сообщавшая об угрозах в свой адрес 16-летняя девушка

Родители убитой в Подмосковье 16-летняя девушки неоднократно заявляли в полицию об угрозах.

В Подмосковье убита сообщавшая об угрозах в свой адрес 16-летняя девушка
Кадр: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

В подмосковном Подольске убита 16-летняя девушка, в адрес которой неоднократно поступали угрозы о расправе, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Местных полицейских подозревают в халатности.

«В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что родители девочки сообщали в правоохранительные органы об угрозах, поступающих от обвиняемого в адрес несовершеннолетней. Оценка действий сотрудников органов внутренних дел будет дана по результатам расследования уголовного дела о халатности», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, смертельные ножевые ранения девушка получила в своей квартире во время ссоры с 18-летним знакомым. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по части1 статьи 105 («Убийство») УК России.

Ранее жительница Подмосковья пожаловалась на приславшего ей четыре гвоздики анонима.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.