В Подмосковье убита сообщавшая об угрозах в свой адрес 16-летняя девушка
Родители убитой в Подмосковье 16-летняя девушки неоднократно заявляли в полицию об угрозах.
В подмосковном Подольске убита 16-летняя девушка, в адрес которой неоднократно поступали угрозы о расправе, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Местных полицейских подозревают в халатности.
«В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что родители девочки сообщали в правоохранительные органы об угрозах, поступающих от обвиняемого в адрес несовершеннолетней. Оценка действий сотрудников органов внутренних дел будет дана по результатам расследования уголовного дела о халатности», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, смертельные ножевые ранения девушка получила в своей квартире во время ссоры с 18-летним знакомым. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по части1 статьи 105 («Убийство») УК России.
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