В Подмосковье убита сообщавшая об угрозах в свой адрес 16-летняя девушка

В подмосковном Подольске убита 16-летняя девушка, в адрес которой неоднократно поступали угрозы о расправе, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Местных полицейских подозревают в халатности.

«В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что родители девочки сообщали в правоохранительные органы об угрозах, поступающих от обвиняемого в адрес несовершеннолетней. Оценка действий сотрудников органов внутренних дел будет дана по результатам расследования уголовного дела о халатности», — говорится в пресс-релизе.