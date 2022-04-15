Психолог перечислил убивающие «гормоны счастья» фразы

Фразы, убивающие в организме «гормоны счастья», перечислил интернет-изданию «Доктор Питер» психолог Петр.

«Привычка мыслить несчастливо нарушает синтез гормонов в нашем организме», — сказал Галигабаров.

Психолог посоветовал людям навсегда исключить из своих мыслей несколько фраз, а именно: «Я не нравлюсь окружающим», «Люди плохо думают обо мне», «Лучше не общаться с окружающими, чтобы не огорчаться», «Ничего хорошего не будет», «Я неудачник, и даже пробовать завести новые отношения нет смысла», «Меня впереди не ждет ничего интересного», «Мир очень скучный», «Я недостоин».

По словам Галигабарова, неверные психологические установки нередко мешают человеку обрести счастье. Часто они появляются в детстве — «благодаря» взрослым. Если родители внушают ребенку, что он должен делать все лучше всех и никак иначе, то скорее всего тот все оставшееся время будет бежать, как белка в колесе, и не замечать самой жизни. «И очень вряд ли он назовет себя счастливым», — сказал эксперт.

Ранее психолог посоветовала искать поводы для радости по мелочам.