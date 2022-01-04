Психолог посоветовала искать поводы для радости по мелочам

Главный психолог телепроекта «Пацанки» Любовь Розенберг в беседе с «Мослентой» порекомендовала взрослым людям искать поводы для радости по мелочам, а для этого время от времени советоваться со своим внутренним ребенком.

«Часто страхи и запреты, которые существуют внутри нас, появляются от нежелания договариваться со своим внутренним ребенком. Мы не знаем, что приносит ему радость, или знаем, но нам кажется, что это недопустимо. Нужно пообщаться с ним, понять, что именно доставляет ему удовольствие, и разрешить себе порадоваться хотя бы иногда, как родители разрешают детям», — подчеркнула Розенберг.

В качестве примера специалист привела конфету, но не просто конфету, а самую любимую. Мы знаем, что она точно принесет нам радость, но запрещаем себе ее съесть — из-за мечты о красивой фигуре или проблем со здоровьем. Однако для получения необходимой порции радости необязательно есть конфеты изо дня в день. Вполне может оказаться достаточно одной.

«Позволяя себе это не каждый день, а иногда, мы не испортим себе здоровье. Это же вообще не про излишества в еде. Здесь история про радость от малого, про моменты счастья, которыми мы можем наполнить свою жизнь», — объяснила собеседница «Мосленты».

Ранее психолог посоветовала не нагружать детей учебой в новогодние праздники.