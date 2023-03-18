Раскрыта средняя стоимость услуги по уборке квартиры в Москве

Среднюю стоимость заказа уборки квартиры в Москве раскрыли РИА Новости аналитики маркетплейса услуг YouDo. Стало известно, что столичным жителям эта услуга обходиться дороже всего.

Генеральная уборка жилья в Москве в среднем стоит 12 831 рубль. На втором месте оказались Ростов-на-Дону и Уфа (в среднем 10 200 рублей), на третьем Новосибирск (около 9,5 тысяч), а на четвертом Казань (8 501 рубль). Пятерку замыкает Самара, где стоимость услуги составляет 7 300 рублей.

По данным специалистов, спрос на уборку в 2023 году вырос более, чем на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной у россиян оказалась услуга поддерживающей уборки.

Ранее была названа средняя стоимость разовых услуг московских нянь. Согласно исследованию, москвичи в месяц в среднем тратят на услуги помощников по уходу за детьми 8145 рублей.