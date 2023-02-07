Определена средняя стоимость разовых услуг московских нянь

Среднюю стоимость разовых услуг московских нянь определили аналитики маркетплейса YouDo.com. Соответствующие данные появились в распоряжении «Мосленты». Согласно исследованиям, москвичи в месяц в среднем тратят на услуги помощников по уходу за детьми 8145 рублей.

Средняя стоимость была рассчитана из сумм, которые пользователи готовы заплатить за помощь бебиситтера. Причем речь шла о вызовах и на час, и на несколько часов, в зависимости от объявления.

В целом спрос на разовые услуги нянь в Москве в январе 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 процента.

По данным аналитиков, в Москве стали чаще искать нянь со знанием английского языка, за что готовы платить на 17 процентов больше. Кроме того, при выборе помощника по уходу за детьми горожане обращают внимание на ответственность, опыт работы, положительные отзывы, согласие делать уроки с ребенком и готовить ему еду.

В ходе исследования стало известно, что чаще всего пользователи ищут нянь для детей школьного возраста, на втором месте по популярности — няни для дошколят, на третьем — для младенцев и грудничков.

Ранее Самойлова пожаловалась на стоимость услуг няни для своих детей. По ее словам, агентство предлагает ей работниц, услуги которых стоят не менее чем восемь тысяч рублей в сутки.