Участницу шоу «Пацанки» задержали в Москве

Участницу шоу «Пацанки» Людмилу Ушакову (Милу Грац) задержали в Москве, сообщает издание Baza. С сентября 2023 года женщина находилась в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее Ушакову задерживали, однако на следующий день отпустили. Это произошло за несколько дней до объявления в розыск. По данным телеканала «Пятница», Ушакова шантажировала съемочную команду, угрожала физической расправой и вымогала деньги. Кроме того, был уволен один редакторов, которого она заставила раскрывать предстоящие ей испытания на шоу.

Ранее стало известно о гибели участницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлии Михайловой.