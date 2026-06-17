Ученый-физик засунул телефон под юбку москвичке и был пойман

В Москве ученый-физик, преподающий в одном из крупнейших научных центров России, попался после того, как засунул телефон под юбку девушке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, поздно вечером в июне 40-летний мужчина находился на станции «Чистые пруды». Во время подъема на эскалаторе он включил запись на телефоне и попытался снять видео под юбкой стоявшей впереди пассажирки. Это не осталось незамеченным, и вскоре на него было написано заявление.

Как сообщает издание, речь идет о Павле Минашине, который работает старшим научным сотрудником Курчатовского института и является доцентом кафедры физики плазмы в МИФИ, где ранее преподавал. Кроме того, в прошлом он работал школьным учителем.

На судебное заседание мужчина пришел вместе с адвокатом. В результате суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил административный штраф. Причины выбора именно такого наказания не уточняются. При этом в ряде аналогичных случаев фигурантам назначали административный арест сроком до 15 суток.

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