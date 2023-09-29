07:40, 29 сентября 2023
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Московский учитель рассказал о заставивших его пойти пешком в Петербург причинах
Учитель из Москвы Задураев решил популяризировать туризм на собственном примере.
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
36-летний учитель из Москвы Андрей Задураев рассказал в беседе с «Мослентой» о заставивших его пойти пешком в Санкт-Петербург причинах. Он отметил, что решил популяризировать туризм на собственном примере, узнав, что аналогичным маршрутом уже ходил блогер.
«Известно, что по этому маршруту путешествовал Пушкин, его я перед выходом перечитал и у себя на страницах в соцсетях процитировал», — пояснил он.
Задураев подчеркнул, что Пушкину не нравилась эта дорога из-за многочисленных колдобин на пути.
Ранее стало известно, что между Москвой и Санкт-Петербургом запустят дизайнерский поезд.