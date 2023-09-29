Московский учитель рассказал о заставивших его пойти пешком в Петербург причинах

36-летний учитель из Москвы Андрей Задураев рассказал в беседе с «Мослентой» о заставивших его пойти пешком в Санкт-Петербург причинах. Он отметил, что решил популяризировать туризм на собственном примере, узнав, что аналогичным маршрутом уже ходил блогер.

«Известно, что по этому маршруту путешествовал Пушкин, его я перед выходом перечитал и у себя на страницах в соцсетях процитировал», — пояснил он.

Задураев подчеркнул, что Пушкину не нравилась эта дорога из-за многочисленных колдобин на пути.

Ранее стало известно, что между Москвой и Санкт-Петербургом запустят дизайнерский поезд.