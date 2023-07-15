Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят дизайнерский поезд

Готовящийся к запуску между Москвой и Санкт-Петербургом в конце июля дизайнерский поезд «Ночной экспресс» попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач. Новости Москвы».

Выкрашенные в черный цвет снаружи вагоны украшены изображениями небесных тел. По имеющимся данным, внутри поезд также имеет уникальный дизайн, а белье и прочие принадлежности для пассажиров будут премиум класса.