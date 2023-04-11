Подмосковного учителя заподозрили в растлении школьницы

Учителя рисования заподозрили в растлении 14-летней девочки в одной из подмосковных школ, сообщает MK.RU.

По информации издания, о происшествии стало известно отцу ученицы восьмого класса. Ему позвонили подруги дочери и сообщили, что у девочки отношения с 24-летним педагогом. В результате беседы с родителями ученица рассказала, что однажды она задержалась после занятий с учителем и между ними действительно завязались интимные отношения.

Выяснилось, что педагог водил девочку в кафе и общался с ней в мессенджерах. Родитель подростка отправился в школу, где учитель признал свою вину, отметив при этом, что не знал возраста девочки. После случившегося наставник уволился из школы. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

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