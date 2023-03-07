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13:35, 07 марта 2023
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В Санкт-Петербурге задержали пожилого маньяка-педофила

Пожилой маньяк-педофил надругался над несовершеннолетней девушкой в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге задержали пожилого маньяка-педофила
Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Пожилого маньяка-педофила задержали на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. 64-летний мужчина подозревается в изнасиловании нескольких несовершеннолетних.

«Школьница пожаловалась своему отчиму, что над ней надругался пожилой мужчина. Это произошло во дворе на улице Кустодиева, когда 16-летняя девочка шла домой из школы», — говорится в сообщении издания.

Узнав о случившемся с падчерицей, 43-летний мужчина позвонил в полицию. Полицейские задержали подозреваемого, которому ранее приписывали изнасилование двух подростков 2007 и 2008 годов рождения.

Пожилого мужчину доставили в отделение полиции и поместили в изолятор временного содержания.

Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист-педофил надругался над несовершеннолетней девушкой.

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