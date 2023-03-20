Гигантскую опухоль весом 45 килограммов удалили россиянке подмосковные врачи

Врачи Подольской областной клинической больницы удалили 62-летней пациентке гигантскую опухоль весом 45 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Женщина обратилась в медучреждение самостоятельно, когда новообразование сдавило внутренние органы, вызвав непроходимость кишечника и мочевыводящих путей. «Мы выполнили пациентке КТ-, МРТ-исследования, которые выявили у нее гигантскую забрюшинную опухоль. Новообразование развилось из правого яичника. Решено было провести операцию, в ходе которой опухоль удалили», — сообщил завотделением торако-абдоминальной онкологии Тимур Ибрагимов.

Операция продлилась полтора часа. Медицинское вмешательство прошло успешно, пациентка выписана из стационара в хорошем самочувствии. Исследование выявило доброкачественность новообразования.

Ранее в Подмосковье врачи удалили новорожденному опухоль, составлявшую треть его веса. Операция прошла успешно.