Женщина пострадала от удара молнии в Подмосковье

Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне, сообщил в своем Telegram-канале глава Городского округа Александр Гречищев.

По его словам, молния ударила в электросамокат, рядом с которым находилась женщина. Пострадавшую с ожогами ног экстренно госпитализировали. В настоящий момент пациентка пребывает в отделении реанимации, врачи оказывают ей необходимую помощь. Состояние потерпевшей оценивается как удовлетворительное, уточнил Гречищев.

Ранее стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье из-за грозы.