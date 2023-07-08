09:42, 08 июля 2023
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Женщина пострадала от удара молнии в Подмосковье
Женщину, пострадавшую от удара молнии в Коломне, госпитализировали.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне, сообщил в своем Telegram-канале глава Городского округа Александр Гречищев.
По его словам, молния ударила в электросамокат, рядом с которым находилась женщина. Пострадавшую с ожогами ног экстренно госпитализировали. В настоящий момент пациентка пребывает в отделении реанимации, врачи оказывают ей необходимую помощь. Состояние потерпевшей оценивается как удовлетворительное, уточнил Гречищев.
Ранее стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье из-за грозы.