«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе

Из-за грозы и ветра «желтый» уровень погодной опасности в Подмосковье продлили до полудня субботы, 8 июля. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра.

В ближайшие 24 часа в регионе ожидаются ливень, гроза и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 21 часа пятницы, 7 июля, в Московской области также действует предупреждение о граде.

Ранее столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней. Москвичей призвали быть внимательнее на улице и на дороге, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.