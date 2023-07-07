14:56, 07 июля 2023
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«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье из-за грозы.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
Из-за грозы и ветра «желтый» уровень погодной опасности в Подмосковье продлили до полудня субботы, 8 июля. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра.
В ближайшие 24 часа в регионе ожидаются ливень, гроза и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 21 часа пятницы, 7 июля, в Московской области также действует предупреждение о граде.
Ранее столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней. Москвичей призвали быть внимательнее на улице и на дороге, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.