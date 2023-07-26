В Подмосковье школьник получил удар током на рыбалке

13-летний школьник получил ожог кистей рук от удара током на рыбалке в подмосковном Домодедове, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, на пруду в микрорайоне Востриково удочка подростка зацепилась о провода высокого напряжения.

Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что школьник получил травму полового органа на аттракционе в московском парке развлечений.