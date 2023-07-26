10:51, 26 июля 2023
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В Подмосковье школьник получил удар током на рыбалке
13-летний рыбак получил ожог кистей рук от удара током в подмосковном Домодедове.
Фото: Shelly Pence / Unsplash
13-летний школьник получил ожог кистей рук от удара током на рыбалке в подмосковном Домодедове, сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, на пруду в микрорайоне Востриково удочка подростка зацепилась о провода высокого напряжения.
Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что школьник получил травму полового органа на аттракционе в московском парке развлечений.