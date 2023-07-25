Школьник получил травму полового органа на аттракционе в Москве

Травму полового органа на аттракционе в московском парке «Остров мечты» получил семилетний школьник, сообщает Shot. Инструктор неаккуратно застегнул крепление безопасности на его кресле, но это выяснилось уже после катания.

Мальчик пришел в парк с матерью и выбрал аттракцион «Полет в тоннеле». После двух минут катания с подъемами и переворотами на скорости 80 километров в час ему стало плохо. Мать увидела на штанах сына кровь и вызвала скорую.

По словам женщины, работник парка пристегивал их с сыном весьма грубо, ей он непроизвольно ударил по животу и не извинился. Когда же он узнал о травме мальчика, то «просто посмеялся», уточняет Shot.

Врачи успели оказать пострадавшему своевременную помощь, поэтому обошлось без серьезных последствий. Сейчас школьник восстанавливается дома.

Известно, что деньги за билеты на аттракцион матери ребенка вернули. Столичные следователи разбираются в ситуации.

Ранее сообщалось, что две девочки получили травмы на аттракционе в Подмосковье.