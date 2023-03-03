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14:27, 03 марта 2023
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В московской школе девочка ударила ножом 13-летнего подростка

В московской школе девочка ударила ножом 13-летнего подростка
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Девочка ударила 13-летнего мальчика ножом в мужском туалете московской школы №538 во время уроков, сообщает Mash. Ребенок госпитализирован.

«Мальчик по имени Давид получил ножевое ранение в область лопатки. Его оперативно госпитализировали в сопровождении подоспевшей бабушки», — говорится в сообщении.

Предварительно, причиной конфликта детей стали навязчивые приставания школьника — девочке не нравилось такое проявление внимания.

Школьница достала перочинный нож, чтобы испугать Давида, но в итоге нанесла ему удар. Сейчас, по данным издания, девочка в полиции. Она заявляет, что не знает, как это вышло. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что во вторник, 7 февраля, ученица пятого класса химкинской школы ударила свою одноклассницу ножом в туалете. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.

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