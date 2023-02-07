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15:11, 07 февраля 2023
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В одной из подмосковных школ ученица пятого класса ранила одноклассницу ножом

В одной из подмосковных школ ученица пятого класса ранила одноклассницу ножом
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В одной из подмосковных школ ученица пятого класса ранила одноклассницу ножом, сообщает Прокуратура Московской области.

«7 февраля 2023 года около 11 часов дня ученица 5 класса образовательного учреждения города Химки нанесла своей однокласснице ножевые ранения в школьном туалете. Пострадавшая девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в пресс-релизе.

Прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомтсве.

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